Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:



"Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."



"Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.