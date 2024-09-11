Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuç bekleyişi sürüyor. "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" sayfasını ziyaret ediyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarına yönelik araştırmalar günlerdir devam ediyor. Sözleşmeli sınavlardan alacakları puan doğrultusunda atanacak olan öğretmen adayları, mülakat sonuç ekranının açılacağı tarihi araştırıyor.

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Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyordu ancak gecikme açıklaması geldi. 

Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak, olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapacağımıza dair bir madde var. Biz onu yüzde 50 yüzde 50 olarak dönüştürdük. Fakat bu yönetmelik değişikliği ile ilgili iptal davası açıldı. İptal edilirse yüzde 100 mülakatla alacağız. Şimdi burada mülakata karşı olduğunu iddia edip dava açan sendikaların ve siyasetçilerin bir soruya cevap vermeleri lazım. Biz mülakatın etkisini azaltmaya çalışıyoruz ama siz başka bir şeyin içerisindesiniz ve bunu onlara da söyledik. Yani bu yapacağınız şey, sadece ve sadece atama sürecini yargı süreci nedeniyle uzatacaktır. Buna rağmen yönetmeliğin iptali için başvuruda bulundular. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mülakatları tamamladık ama Danıştay'da açılan iptal davası nedeniyle mülakat sonuçlarını açıklayacak durumda değiliz, çünkü orada yüzde 50 yüzde 50, yani atama notlarının oluşturulmasında öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bugün adli tatil bitiyor, Danıştay'ın kararından sonra da öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız."

"Açılan bu dava nedeniyle şu an 20 bin öğretmenle alakalı süreç uzamış durumda. Ne zaman sonuçlanır?" sorusu üzerine Tekin, "Yargılama süreci devam ediyor. Ama çok uzayacağını zannetmiyorum, tahminim o yönde." dedi.

Sözleşmeli öğretmenlil mülakat sonuçlarının gecikmesine yönelik açıklama: Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet’in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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