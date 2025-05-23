STS Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM STS öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı

STS Öğretmenlik sınav sonuçları son dakika erişime açıldı. Öğretmenlik Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. İşte, 2025 STS Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı…

STS Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM STS öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı - 1

ÖSYM’den yapılan açıklamada 10 Mayıs tarihinde uygulanan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025 - STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. Adaylar sınav sonuçlarına saat 10.30’dan itibaren erişim sağlayabiliyor.

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STS Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM STS öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı - 2

2025 STS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI 

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 10 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Öğretmenlik) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

STS Öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM STS öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı - 3

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.” ifadeleri yer aldı.

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