Takdir - Teşekkür Belgesi hesaplama 2025 (MEB) | 5,6,7.8 sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMASI

Not ortalaması hesaplaması yapılırken sınav puanları toplanır ve toplam yazılı sayısına bölünerek ilgili derslerin not ortalaması hesaplanır. Tüm dersler için benzer işlem yapılır ve ders başına çıkan not ortalaması toplandıktan sonra ders sayısına bölünür ve öğrencinin dönem sonu not ortalaması ortaya çıkar.



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.



(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.