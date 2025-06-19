Takdir - Teşekkür Belgesi hesaplama 2025 (MEB) | 5,6,7.8 sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür belgesi nasıl alınır?
Okullarda karne heyecanı yaşanırken Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama ekranı 2025, yoğun ilgi görüyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü gibi derslerden girilen sınavların ortalamaları, sözlü notları ve diğer değerlendirme kriterleri öğrencilerin o dersten aldığı not ortalamasını belirliyor. Not ortalamalarındaki derslerin ağırlıkları ise öğrencilerin Takdir, Teşekkür gibi başarı belgesi hesaplanırken kullanılıyor. Öğrencilere başarı belgesi verilirken devamsızlık durumu da belirleyici oluyor. Başarısız dersi bulunan öğrencilerde benzer şekilde belge alamıyor. Peki Takdir Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte, MEB Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama yöntemi 2025…
Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10, 11, 12’nci sınıf öğrencileri, karne günü öncesinde başarı belgesi alıp alamayacağını hesaplama yaparak öğreniyor. Öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden girilen notlarla birlikte başarı belgesi alıp alamayacağını hesaplayabiliyor. Başarı belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması hesaplanıyor. 1. 2. ve varsa 3 yazılı puanları toplanıp yazılı sınav sayısına bölünerek öğrencilerin ilgili derslerden not ortalaması belirleniyor. Takdir ve Teşekkür belgesinin yanı sıra Onur belgesi ise yönetmelik, kapsamında belirlenen koşulları taşıyan öğrencilere verilir. Peki MEB 5,6,7,8,9,10,11 ve 12’nci sınıf takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? İşte, hesaplama yöntemi…