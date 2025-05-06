Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2025: 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Takdir teşekkür hesaplama ekranı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. İlkokul öğrencileri, 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri takdir teşekkür hesaplama ekranıyla dönem sonu takdir mi yoksa teşekkür mü aldıklarını kolaylıkla hesaplayabiliyor. Peki, takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. döneminin bitmesine çok az bir zaman kala, takdir teşekkür hesaplama ekranı yeniden gündeme geldi. Yaklaşan karne günü öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, dönem sonunda takdir mi yoksa teşekkür mü alacaklarını merak ediyor. İlkokul, 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11, 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama ekranıyla, dönem sonu başarı puanı kolayca hesaplanabiliyor.