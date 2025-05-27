Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi gören öğrenciler, yıl sonu yaklaştıkça takdir-teşekkür belgesi için puan hesaplamalarına başlıyor. Öğrencilere ayrıca üstün başarı belgesi de takdim ediliyor. Okulların kapanmasına kısa süre kala takdir ve teşekkür kaç puan, nasıl hesaplanır? İşte, takdir ve teşekkür belgesi için gereken puan ve hesaplama tekniği...

Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi? - 1

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı geride kalıyor. MEB'e bağlı okullarda ise karne heyecanı başladı. Karne gününden önce öğrenciler, alacakları belgeleri puan hesaplama yaparak tahmin edebiliyor. İlk olarak dönem sonu nor ortalaması hesaplama işlemi yapılması gerekiyor. Takdir ve teşekkür belgesi puan hesaplama...

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Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi? - 2

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Belge puanı hesaplaması için öğrencilerin ilk olarak not ortalamalarını tespit etmeleri gerekiyor.

Not ortalaması;

1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sınav sayısına bölünmesiyle bulunuyor.

Tüm dersler için bu işlem tekrarlanır.

Ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.

Toplanan not ortalaması ise o dönem alınan ders sayısına bölünür.

Öğrencinin karne not ortalaması ortaya çıkar.

Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi? - 3

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.

Öte yandan devamsızlık artık belge almak için engel değil.

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