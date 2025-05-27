Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.



Öte yandan devamsızlık artık belge almak için engel değil.