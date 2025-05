Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi?

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Belge puanı hesaplaması için öğrencilerin ilk olarak not ortalamalarını tespit etmeleri gerekiyor.



Not ortalaması;



1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sınav sayısına bölünmesiyle bulunuyor.



Tüm dersler için bu işlem tekrarlanır.



Ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.



Toplanan not ortalaması ise o dönem alınan ders sayısına bölünür.



Öğrencinin karne not ortalaması ortaya çıkar.