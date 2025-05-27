Takdir - Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? MEB takdir ve teşekkür belgesi için kaç puan gerekir, devamsızlık etkiler mi?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi gören öğrenciler, yıl sonu yaklaştıkça takdir-teşekkür belgesi için puan hesaplamalarına başlıyor. Öğrencilere ayrıca üstün başarı belgesi de takdim ediliyor. Okulların kapanmasına kısa süre kala takdir ve teşekkür kaç puan, nasıl hesaplanır? İşte, takdir ve teşekkür belgesi için gereken puan ve hesaplama tekniği...
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı geride kalıyor. MEB'e bağlı okullarda ise karne heyecanı başladı. Karne gününden önce öğrenciler, alacakları belgeleri puan hesaplama yaparak tahmin edebiliyor. İlk olarak dönem sonu nor ortalaması hesaplama işlemi yapılması gerekiyor. Takdir ve teşekkür belgesi puan hesaplama...