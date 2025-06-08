Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır?
Öğrenciler için en heyecanlı dönemlerden biri karne günleri. Veliler ve öğrenciler takdir teşekkür hesaplama yöntemlerini merak ederken, "takdir teşekkür kaç puanla alınır?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2025 yılı için detaylı bilgiler ve takdir teşekkür belgesi için gereken puanlar…
Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karnelerine ek olarak takdir teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak ediyor. MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin başarı durumları yıl sonunda puan ortalamalarına göre değerlendirilir.