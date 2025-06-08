Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır?

Öğrenciler için en heyecanlı dönemlerden biri karne günleri. Veliler ve öğrenciler takdir teşekkür hesaplama yöntemlerini merak ederken, "takdir teşekkür kaç puanla alınır?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2025 yılı için detaylı bilgiler ve takdir teşekkür belgesi için gereken puanlar…

Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır? - 1

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karnelerine ek olarak takdir teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak ediyor. MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin başarı durumları yıl sonunda puan ortalamalarına göre değerlendirilir.

EĞİTİM HABERLERİ

Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır? - 2

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönergelerine göre: Teşekkür Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 70.00 – 84.99 arası olduğunda verilir. Takdir Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 85.00 100.00 arası olduğunda verilir. Not ortalaması hesaplanırken tüm derslerin ağırlıklı puanları dikkate alınır.

Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır? - 3

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Öncelikle dönem boyunca aldığınız her dersin yıl sonu puanını belirleyin.

Her dersin haftalık ders saatine göre ağırlığını hesaplayın.


Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır? - 4

Tüm derslerin ağırlıklı puanlarını toplayın ve haftalık toplam ders saati sayısına bölün.

Ortalamanız 85 ve üzerindeyse takdir, 70-84.99 arasıysa teşekkür almaya hak kazanırsınız.

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