Takdir Teşekkür hesaplama: Takdir teşekkür kaç puanla alınır?

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karnelerine ek olarak takdir teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak ediyor. MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin başarı durumları yıl sonunda puan ortalamalarına göre değerlendirilir.