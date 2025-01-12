Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik ve davranışsal başarılarını ödüllendirmek amacıyla verilen belgelerdir. Bu belgeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre düzenlenir ve her eğitim-öğretim döneminin sonunda öğrencilere verilir. Peki, takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplamanın ayrıntıları...

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama - 1

Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama işlemi, öğrencinin dönem sonu notlarının belirli bir ortalamayı karşılamasına dayanır. Belirlenen kriterleri karşılayan öğrenciler, dönem sonunda karneleriyle birlikte takdir veya teşekkür belgelerini alırlar. Bu belgeler, öğrencilere motivasyon sağlamak ve başarılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenir.

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Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama - 2

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin eğitim hayatındaki çabalarının tanınması ve ödüllendirilmesi açısından önemli bir yer tutar.

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama - 3

TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Teşekkür belgesi, bir öğrencinin dönem boyunca sergilediği akademik başarı ve örnek davranışlar için verilir. Bu belgeyi alabilmek için öğrencilerin:

Derslerinin dönem sonu not ortalamasının 70.00 ile 84.99 arasında olması gerekir.
Disiplin cezası almamış olmaları şarttır.

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama - 4

TAKDİR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir belgesi ise daha yüksek bir başarı seviyesini ifade eder ve öğrencilerin:

Derslerinin dönem sonu not ortalamasının 85.00 ve üzeri olması gerekir. Yine disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

Takdir ve teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplama - 5

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi belli bir puanın üstünde karne notu olanlara değil, yönetmelik kapsamında belirtilen koşulları taşıyan öğrencilere verilir.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,


e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

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