Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı)

BİLSEM sınav sonuçları için gözler MEB'de! İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen BİLSEM ön değerlendirme sürecinin 28 Şubat günü noktalanması bekleniyordu. Ancak yayımlanan güncel takvimde bazı illerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihlerinde planlandı. Öğrenciler ve veliler, ''2025 BİLSEM sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı) - 1

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor.  Öte yandan  yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlendi ve sonuç tarihi de değişti. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı) - 2

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre, BİLSEM'in 23 Şubat günü tamamlanan ön değerlendirme işlemleri sonuçlarının 28 Şubat'ta meb.gov.tr'den ilan edilmesi bekleniyordu ancak paylaşılan yeni takvimde sonuçların 7 Mart günü erişime açılacağı yer alıyor.

BİLSEM SONUÇ EKRANI

Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı) - 3

Yayımlanan güncel BİLSEM takvimine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

''Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak şekilde planlanmıştır. Ancak ülkemizin bazı bölgelerinde yaşanan hava muhalefetinden dolayı Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerimizde uygulamalar 1 Mart 2025 tarihine ertelenmiştir.

Ön değerlendirme uygulamalarının ülkemiz genelinde belirtilen tarihlerde tamamlanamaması nedeniyle 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuz'unda yer alan takvim güncellenmiştir.''

Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı) - 4

YENİ TAKVİM BELLİ OLDU

7 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

 

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

 

17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

 

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

 

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul VBS üzerinden ilan edilmesi

 

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

 

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

 

7-11 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

 

14-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulam sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

 

28 Temmuz -29 Ağustos 2025. BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

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