Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı)

BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlendi ve sonuç tarihi de değişti. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...