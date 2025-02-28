Takvim değişti: BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (odgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı)
BİLSEM sınav sonuçları için gözler MEB'de! İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen BİLSEM ön değerlendirme sürecinin 28 Şubat günü noktalanması bekleniyordu. Ancak yayımlanan güncel takvimde bazı illerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle ön değerlendirme süreci 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025 tarihlerinde planlandı. Öğrenciler ve veliler, ''2025 BİLSEM sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 6 oturumda ve online olarak gerçekleştirildi. Değerlendirme işlemleri ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılıyor. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre hava şartları nedeniyle Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kars, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerinde ön değerlendirmeler 1 Mart tarihinde düzenlendi ve sonuç tarihi de değişti. 2025 BİLSEM sınav sonuç tarihi ve takvimi...