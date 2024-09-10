Tarih belli oldu: 2024-YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak. Peki, 2024-YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek?
2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.