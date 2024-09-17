Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.



Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.