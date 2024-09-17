Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2024/2) tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, merkezi atama takvimine odaklandı. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak.