Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2024/2) tercihleri için tarih araştırmaları başladı. Memur olabilme hayaliyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, merkezi atama takvimine odaklandı. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman?

Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman? - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak.

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Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman? - 2

2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Tarih belli oldu: KPSS 2024/2 merkezi atama ne zaman? - 3

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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