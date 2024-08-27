Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek?

YÖK BAŞKANI'NDAN EK YERLEŞTİRME AÇIKLAMASI



Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.