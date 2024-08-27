Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek?
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erdi, ardından ise mazeretli kayıt takvimi süreci başladı. Peki, üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek?
Üniversite kayıt işlemlerinin 23 Ağustos Cuma günü sona ermesiyle mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos Pazartesi-2 Eylül Pazartesi günleri arasında yapılacak. 2 Eylül'den sonraki başvurular için ise herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak.