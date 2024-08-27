Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri 23 Ağustos'ta sona erdi, ardından ise mazeretli kayıt takvimi süreci başladı. Peki, üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek?

Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Üniversite kayıt işlemlerinin 23 Ağustos Cuma günü sona ermesiyle mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos Pazartesi-2 Eylül Pazartesi günleri arasında yapılacak. 2 Eylül'den sonraki başvurular için ise herhangi bir kayıt işlemi yapılmayacak.

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Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek? - 2

MAZERETLİ KAYIT BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS ek tercih sürecinin, üniversitelere yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacağını belirterek, "Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin yarın sona ereceği bildirilerek, mazeretli kayıt başvurularının 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Tarih belli oldu: Üniversite mazeretli kayıt başvuruları ne zaman bitecek? - 3

YÖK BAŞKANI'NDAN EK YERLEŞTİRME AÇIKLAMASI


Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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