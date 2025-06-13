Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?

Karne dönemi yaklaşırken öğrenciler ve veliler, "Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?", "Belge almak için hangi not ortalaması gerekir?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre belge hesaplama oldukça net kurallara dayanıyor.

Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır? - 1

Okulların kapanmasına günler kala gözler takdir-teşekkür belgelerine çevrildi. Takdir ve teşekkür belgeleri, yarıyıl ve yıl sonu karneleriyle birlikte öğrencilere teslim edilir. Belgeler hem öğrenciyi motive etmek hem de emeği takdir etmek amacıyla verilir. Peki, Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?

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Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır? - 2

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönergelerine göre: Teşekkür Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 70.00 – 84.99 arası olduğunda verilir. Takdir Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 85.00 – 100.00 arası olduğunda verilir. Not ortalaması hesaplanırken tüm derslerin ağırlıklı puanları dikkate alınır.

Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır? - 3

BELGE HESAPLAMA

Belge hesaplaması, öğrencinin dönem boyunca aldığı ders notlarının haftalık ders saatiyle çarpılıp toplanması ve toplam haftalık ders saati sayısına bölünmesiyle yapılır. İşte adım adım:

Her dersin dönem sonu notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılır.

Tüm bu sonuçlar toplanır.

Elde edilen toplam, haftalık toplam ders saatine bölünür.


Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır? - 4

Sonuç: Dönem ağırlıklı puan ortalaması.

Örnek: Matematik (5 saat) notu 90 → 5 x 90 = 450 puan
Türkçe (6 saat) notu 85 → 6 x 85 = 510 puan
Toplam puan = 960, toplam saat = 11 → Ortalama = 960 ÷ 11 = 87,27 → Takdir Belgesi

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