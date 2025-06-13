Okulların kapanmasına günler kala gözler takdir-teşekkür belgelerine çevrildi. Takdir ve teşekkür belgeleri, yarıyıl ve yıl sonu karneleriyle birlikte öğrencilere teslim edilir. Belgeler hem öğrenciyi motive etmek hem de emeği takdir etmek amacıyla verilir. Peki, Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?