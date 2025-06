Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönergelerine göre: Teşekkür Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 70.00 – 84.99 arası olduğunda verilir. Takdir Belgesi: Öğrencinin dönem sonu not ortalaması 85.00 – 100.00 arası olduğunda verilir. Not ortalaması hesaplanırken tüm derslerin ağırlıklı puanları dikkate alınır.