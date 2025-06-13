Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?
Karne dönemi yaklaşırken öğrenciler ve veliler, "Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?", "Belge almak için hangi not ortalaması gerekir?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre belge hesaplama oldukça net kurallara dayanıyor.
Okulların kapanmasına günler kala gözler takdir-teşekkür belgelerine çevrildi. Takdir ve teşekkür belgeleri, yarıyıl ve yıl sonu karneleriyle birlikte öğrencilere teslim edilir. Belgeler hem öğrenciyi motive etmek hem de emeği takdir etmek amacıyla verilir. Peki, Teşekkür-Takdir hesaplama nasıl yapılır? Hangi belge kaç puanla alınır?