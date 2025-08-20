TEV burs başvuru tarihleri 2025-2026: TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuruları için tarih belli oldu
Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği TEV burs başvuru tarihleri, vakıf tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Gözler ise TEV üniversite burs başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman ve ne kadar olacak?
TEV Üniversite (Eğitim) Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine veriliyor. Bursun amacı, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak olarak tanımlanıyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu bu yıl ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak?