TEV burs başvuru tarihleri 2025-2026: TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuruları için tarih belli oldu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği TEV burs başvuru tarihleri, vakıf tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Gözler ise TEV üniversite burs başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 TEV yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman ve ne kadar olacak?

TEV Üniversite (Eğitim) Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine veriliyor. Bursun amacı, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak olarak tanımlanıyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu bu yıl ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak?

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl TEV'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada, 2024-2025 öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmaya başlamıştı.

Bu yıl ise TEV bursları 15 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

2025 TEV BURSU NE KADAR?

TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak.

ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

TEV Mesleki Ortaöğretim Bursu, ekonomik yetersizlik içinde olan ancak akademik potansiyeli yüksek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar, Spor Lisesi ve Sağlık Lisesi öğrencilerinin, eğitimlerini sürdürebilmelerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yıl yine verilmeye başlanacak.

Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan başvurusu duyurusuyla birlikte başvuru işlemleri 18 Ağustos tarihinde erişime açıldı.

