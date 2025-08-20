TEV burs başvuru tarihleri 2025-2026: TEV eğitim (yükseköğrenim) burs başvuruları için tarih belli oldu

TEV Üniversite (Eğitim) Bursu, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine veriliyor. Bursun amacı, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak olarak tanımlanıyor. Peki, 2025-2026 TEV bursu bu yıl ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak?