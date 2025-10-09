TEV burs başvuruları için son gün! Türk Eğitim Vakfı 2025-2026 bursu ne kadar, kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversite burs başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak,

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak,

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak,

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü alan bir kardeşi varsa burs alamaz,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmaya engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir. Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır,

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak,

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç),

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak,

25 yaşını geçmemiş olmak,

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak,

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz,

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir,

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.



Yüksek lisans ve doktora bursu için şartlar

T.C. vatandaşı olmak

Tezli yüksek lisans programının ilk yılı ya da bilimsel hazırlık aşamasında olmak

Lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

30 yaşından küçük olmak



Doktora Bursu

T.C. vatandaşı olmak

Doktora programının ders aşamasında olmak

Yüksek lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

35 yaşından küçük olmak