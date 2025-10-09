TEV burs başvuruları için son gün! Türk Eğitim Vakfı 2025-2026 bursu ne kadar, kimler başvurabilir?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. Ayrıca üstün başarı bursu da veriliyor. 2025-2026 yılında ilk kez TEV bursu alacakların ödemeleri aralık ayında yapılacak. Burs başvuruları burs.obigenc.com/ adresi üzerinden alınıyor. İşte, TEV bursu başvuru şartları ve burs miktarları...

Burs ödemesi yapan kurumlar üniversite hayatına geçiş yapan gençlerin gündeminde yer alıyor. Liseden doktoraya kadar birçok sayısız öğrenciye burs veren kurumlar arasında TEV de yer alıyor. Vakıf tarafından 9/10 ay süre için öğrencilere ekonomik destek sağlanır. Peki, Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar?

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere; yurt bursu, mesleki ortaöğretim bursu, üniversite, üstün başarı, üstün başarı sanat, yüksek lisans ve doktora bursları verilecek. Başvurular burs.obigenc.com adresinden alınıyor. İşte, başvuru tarihleri:

Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversite burs başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak,

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak,

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak,

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü alan bir kardeşi varsa burs alamaz,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmaya engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekmektedir. Bu kural genel geçerli olmakla birlikte, bazı istisnai durumlar bulunmaktadır,

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak,

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç),

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak,

25 yaşını geçmemiş olmak,

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak,

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz,

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir,

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora bursu için şartlar

T.C. vatandaşı olmak

Tezli yüksek lisans programının ilk yılı ya da bilimsel hazırlık aşamasında olmak

Lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

30 yaşından küçük olmak

Doktora Bursu

T.C. vatandaşı olmak

Doktora programının ders aşamasında olmak

Yüksek lisans ortalaması en az 3.00 / 4.00 olmalıdır

Yabancı Dil Sınavından (YDS)’den en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

35 yaşından küçük olmak

TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Burs başvuru sonuçları için TEV'den tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçen eğitim yılında yakın tarihlerde alınan başvurular ardından sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklandı.

TEV BURS ÖDEME TARİHLERİ

TEV burs ödemeleri Ekim - Haziran dönemleri arasında yapılıyor.Yurt bursları ise 10 aylık süre için ödenir. Ödemeler her ayın 15'inden banka hesaplarına aktarılır. İlk ödeme ise Aralık'ta yapılıyor.

