TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar?

TEV YURT ÜCRETLERİ

Yeni eğitim yılı İzmir Balçova Yükseköğrenim Kız Yurdu Eylül - Haziran dönemi için 2 kişilik oda+ kahvaltı yıllık olarak 270.000 TL, 3 kişilik odalarda ücret yıllık 180 bin TL'dir.



İzmir Balçova Hamidiye Yıldırım yurdu 2 kişilik oda + kahvaltı 280 bin TL, 3 kişilik oda için bu ücret 240 bin TL.



Trabzon yurdu Eylül - Haziran dönemi 4 kişilik oda + kahvaltı + servis olmak üzere yıllık ücret 140 bin TL'dir.



Ankara Çankaya yurt ücreti:

2 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 243.000 TL

4 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 193.000 TL

5 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 173.000 TL