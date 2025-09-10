TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) yeni eğitim ve öğretim yılında da burs vermeye devam ediyor. Burslar; ortaöğretim, yükseköğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde veriliyor. Ayrıca yurt bursu, üstün başarı ve üstün başarı sanat bursu da öğrencilere sağlanan olanaklardan. Burs tutarları her kademede farklılık gösteriyor. 2025-2026 yılında TEV bursuna başvuracaklar, işlemlerini burs.obigenc.com adresi üzerinden yürütecekler. İşte, TEV bursu başvuru tarihleri ve tutarları...

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar? - 1

Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrenciler, burs imkanlarına odaklandı. Burs veren kurumlar arasında olan TEV, belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödemesi yapıyor. Öte yandan TEV yurtlarından da faydalanmak isteyen kız öğrenciler için yurt bursu fırsatı yer alıyor. TEV bursu ne kadar, başvurular ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar? - 2

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026

Türk Eğitim Vakfı burs ve yurt başvuruları burs.obigenc.com adresi üzerinden yapılıyor. Burs başvuruları için tarihler şöyle:

Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar? - 3

BURS BAŞVURULARININ GENEL KOŞULLLARI

T.C. vatandaşı olmak

Türkiye’de örgün öğrenim görüyor olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Aynı anda TEV’den aynı burs türünü (örneğin

Üniversite Bursu) alan bir kardeşi varsa burs alamaz

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak TEV Bursu almaya hak kazanmanız durumunda, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir.

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar? - 4

TEV BURSU TUTARLARI

Mesleki ortaokulu bursu 2.800 TL
Üniversite bursu 5.800 TL
Yüksek lisans bursu 8.700 TL
Doktora bursu 11.600 TL
Üstün başarı bursu 11.600 TL
Yurt Cep Harçlığı 4.800 TL

TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar? - 5

TEV YURT ÜCRETLERİ

Yeni eğitim yılı İzmir Balçova Yükseköğrenim Kız Yurdu Eylül - Haziran dönemi için 2 kişilik oda+ kahvaltı yıllık olarak 270.000 TL, 3 kişilik odalarda ücret yıllık 180 bin TL'dir.

İzmir Balçova Hamidiye Yıldırım yurdu 2 kişilik oda + kahvaltı 280 bin TL, 3 kişilik oda için bu ücret 240 bin TL.

Trabzon yurdu Eylül - Haziran dönemi 4 kişilik oda + kahvaltı + servis olmak üzere yıllık ücret 140 bin TL'dir.

Ankara Çankaya yurt ücreti:
2 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 243.000 TL
4 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 193.000 TL
5 kişilik oda + kahvaltı öğrenci yıllık yurt ücreti 173.000 TL

DAHA FAZLA GÖSTER