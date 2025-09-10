TEV burs ve yurt başvuru tarihleri: 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursları ne kadar?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) yeni eğitim ve öğretim yılında da burs vermeye devam ediyor. Burslar; ortaöğretim, yükseköğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde veriliyor. Ayrıca yurt bursu, üstün başarı ve üstün başarı sanat bursu da öğrencilere sağlanan olanaklardan. Burs tutarları her kademede farklılık gösteriyor. 2025-2026 yılında TEV bursuna başvuracaklar, işlemlerini burs.obigenc.com adresi üzerinden yürütecekler. İşte, TEV bursu başvuru tarihleri ve tutarları...
Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan öğrenciler, burs imkanlarına odaklandı. Burs veren kurumlar arasında olan TEV, belirli koşulları taşıyan öğrencilere farklı alanlarda burs ödemesi yapıyor. Öte yandan TEV yurtlarından da faydalanmak isteyen kız öğrenciler için yurt bursu fırsatı yer alıyor. TEV bursu ne kadar, başvurular ne zaman?