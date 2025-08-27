TEV yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu

TEV’den yapılan açıklamaya göre, başvurular vakfın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Adaylardan; başarı belgesi, transkript, gelir durumunu gösteren belgeler ve kimlik fotokopisi gibi evraklar istenecek. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlatılacak ve kriterlere uygun bulunan öğrenciler mülakat aşamasına davet edilecek.