TEV yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu
Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği verecek. TEV bursundan faydalanmak isteyen adayların belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanan burslar, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere eğitim hayatlarında katkı sunmayı amaçlıyor.