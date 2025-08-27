TEV yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği verecek. TEV bursundan faydalanmak isteyen adayların belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılı için burs başvurularını almaya başladı. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanan burslar, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere eğitim hayatlarında katkı sunmayı amaçlıyor.

TEV’den yapılan açıklamaya göre, başvurular vakfın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Adaylardan; başarı belgesi, transkript, gelir durumunu gösteren belgeler ve kimlik fotokopisi gibi evraklar istenecek. Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlatılacak ve kriterlere uygun bulunan öğrenciler mülakat aşamasına davet edilecek.

2025 TEV BURSU NE KADAR?

TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak. Bu yıl TEV bursları 15 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR 

Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler için sağladığı Mesleki Ortaöğretim Bursu'nun başvuru süreci başladı. 2025–2026 akademik yılında aylık 2.800 TL olarak verilecek burs için başvurular 18 Ağustos – 25 Eylül 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

