THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek?
Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını açıklamıştı. Geçen haftalarda başlayan başvurular, THY'nin internet sitesinden alınmaya devam ediyor. Peki, THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek?
THY Take-Off 101 başvurularında süreç devam ediyor. THY Take-Off 101 programı kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı elde edecek. İşte, 2025 THY Take-Off 101 programı hakkında bilgiler...