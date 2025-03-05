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THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek?

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan "Take-Off 101" yetenek programının bu yılki başvurularının başladığını açıklamıştı. Geçen haftalarda başlayan başvurular, THY'nin internet sitesinden alınmaya devam ediyor. Peki, THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek?

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? - 1

THY Take-Off 101 başvurularında süreç devam ediyor. THY Take-Off 101 programı kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı elde edecek. İşte, 2025 THY Take-Off 101 programı hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

THY Take-Off 101 başvuruları, 29 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? - 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.

Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.

THY Take-Off 101 başvuru şartlarında öne çıkan maddeler şöyle;

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;

2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027

3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,

İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek,

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? - 4

TAM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI


Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

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