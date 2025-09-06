TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından gerçekleştirilen ve sağlık alanında akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavın 6 Eylül 2025’te yapılmasının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi.

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu - 1

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. TIPDİL 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuç belgelerine erişebilecek. Sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınavdan elde ettikleri puan yer alacak. Resmî sonuç duyurusu yalnızca ASYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca posta veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu - 2

TIPDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından henüz sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir duyuru yayımlanmadı. Daha önce Mart ayındaki TIPDİL sınavı sonrası sonuçların Mart ortasında açıklanması beklense de, kesin bir tarih belirtilmedi. Bu nedenle adaylar, ASYM’nin internet sitesi ve Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapılacak duyuruları yakından izlemeye devam ediyor.

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu - 3

SINAV BAŞARI NOTU VE DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu - 4

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER