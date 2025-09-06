TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu
TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) sonuç tarihi merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından gerçekleştirilen ve sağlık alanında akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı sınavın 6 Eylül 2025’te yapılmasının ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi.
TIPDİL 2025 (Tıpta İngilizce Yeterlik Sınavı) 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşti. TIPDİL 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuç belgelerine erişebilecek. Sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınavdan elde ettikleri puan yer alacak. Resmî sonuç duyurusu yalnızca ASYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca posta veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.