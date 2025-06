TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

YÖS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.



Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.



Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.



Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



Hesaplanan standart puanlar, Sayısal Yetenek Testi için 0,45; Temel Matematik Testi için 0,55 katsayısı ile ağırlıklandırılarak, adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan adaylar için ağırlıklı puan hesaplanmayacaktır.



Ağırlıklı puanlar, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TRYÖS puanı oluşturulacaktır.