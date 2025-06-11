TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?
TR YÖS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, 11 Mayıs Pazar günü düzenlendi. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde organize edilen sınavın sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Devlet üniversitelerinin yanı sıra Vakıf üniversiteleri de TR-YÖS sonuçları ile öğrenci alımı yapabilecek. Peki Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları 2025 açıklandı mı? TR-YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TR-YÖS sınav sonuçları sorgulama ekranı…
TR YÖS sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. 60 ülkede 88 sınav merkezinde düzenlenen oturumlarda adaylara Sayısal Yetenek, Temel Matematik gibi alanlardan sorular yöneltildi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kılavuzda yer aldı. Sonuçlar internet üzerinden adayların erişimine açılırken basılı veya mail yoluyla adaylara geri bildirim yapılmayacak. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Bu yıl organize edilen sınavlara toplam 23 bin 999 aday katıldı. Peki TR YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte, ÖSYM tarafından paylaşılan takvim…