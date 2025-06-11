TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı?

TR YÖS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, 11 Mayıs Pazar günü düzenlendi. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde organize edilen sınavın sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Devlet üniversitelerinin yanı sıra Vakıf üniversiteleri de TR-YÖS sonuçları ile öğrenci alımı yapabilecek. Peki Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları 2025 açıklandı mı? TR-YÖS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TR-YÖS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? - 1

TR YÖS sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. 60 ülkede 88 sınav merkezinde düzenlenen oturumlarda adaylara Sayısal Yetenek, Temel Matematik gibi alanlardan sorular yöneltildi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kılavuzda yer aldı. Sonuçlar internet üzerinden adayların erişimine açılırken basılı veya mail yoluyla adaylara geri bildirim yapılmayacak. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Bu yıl organize edilen sınavlara toplam 23 bin 999 aday katıldı. Peki TR YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte, ÖSYM tarafından paylaşılan takvim…

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TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? - 2

TR-YÖS/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) 11 Mayıs’ta tamamlandı. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçları bugün (11 Haziran) tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgilendirme gelmedi.

2025 YÖS sonuçlarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

TR-YÖS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte toplam puanları yer alacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

TR-YÖS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: TR-YÖS/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? - 3

YÖS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar, Sayısal Yetenek Testi için 0,45; Temel Matematik Testi için 0,55 katsayısı ile ağırlıklandırılarak, adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan adaylar için ağırlıklı puan hesaplanmayacaktır.

Ağırlıklı puanlar, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TRYÖS puanı oluşturulacaktır.

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