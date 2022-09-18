Türkiye'de KPSS heyecanı

Soruların sızdırılma şüphesiyle iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün tekrarlanıyor. Sınavda ilk oturum geride kalırken her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, kaçıranlar oldu.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 13:35 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 13:40

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavında ilk oturum geride kaldı.

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KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 10.15'te başladı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yönetildi. 130 dakika süre verildi.

Türkiye'de KPSS heyecanı - 3
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Kimileri son anda koşarak sınava girebildi.

Türkiye'de KPSS heyecanı - 5

Kimileri de belirlenen saati geçirdikleri için sınav salonuna alınmadı.

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Sınavdan çıkan bir kişi, tarih bölümündeki soruların yorum ağırlıklı olduğunu söylerken Türkçe'nin kolay olduğunu belirtti. 

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Bir başka aday ise bu sınavın iptal edilene göre daha kolay olduğunu söyledi. 

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Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

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