Türkiye'de KPSS heyecanı

Haberler - DHA 18.09.2022 - 13:35 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 13:40
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavında ilk oturum geride kaldı.
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 10.15'te başladı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yönetildi. 130 dakika süre verildi.
Kimileri son anda koşarak sınava girebildi.
Kimileri de belirlenen saati geçirdikleri için sınav salonuna alınmadı.
Sınavdan çıkan bir kişi, tarih bölümündeki soruların yorum ağırlıklı olduğunu söylerken Türkçe'nin kolay olduğunu belirtti.
Bir başka aday ise bu sınavın iptal edilene göre daha kolay olduğunu söyledi.
Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.