Türkiye'nin sıfır noktasında öğretmenlik yapıyor! 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor
Kars'ta Türkiye-Ermenistan sınırının sıfır noktasındaki köyde öğretmenlik yapan Antalyalı Fatmanur Şimşek, okuldaki 3 öğrencisini sobalı sınıfta geleceğe hazırlıyor. Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde 2 yıldır öğretmenlik yapan Şimşek, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Antalya'dan kilometrelerce uzaktaki sınır köyünde, öğrencilerini en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.
Antalyalı Fatmanur öğretmen Türkiye-Ermenistan sınırındaki köyde eğitim veriyor.