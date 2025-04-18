TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı: 2025 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr
TUS 1. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecekler. TUS sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, TUS 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneler, üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Sınavın hemen ardından cevap anahtarı erişime açılırken gözler sonuçlara çevrilmişti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak iki farklı oturumda gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların erişime açıldığı aktarıldı.