TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı: 2025 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr

TUS 1. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından son dakika erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecekler. TUS sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuçlar basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, TUS 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı: 2025 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr - 1

TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneler, üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Sınavın hemen ardından cevap anahtarı erişime açılırken gözler sonuçlara çevrilmişti. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak iki farklı oturumda gerçekleştirildi. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların erişime açıldığı aktarıldı.

EĞİTİM HABERLERİ

TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı: 2025 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr - 2

2025/1. TUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 23 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Nisan 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" ifadeleri yer aldı. 

TUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı: 2025 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr - 3

YILDA İKİ KEZ DÜZENLENİYOR

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki kez organize ediliyor. İlk sınav 23 Mart tarihinde düzenlenirken ikinci dönem oturumları ise 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

TUS 2. dönem sınavı başvuru işlemleri 2-0 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar osym.gov.tr adresinden ilgili oturuma başvuru yapabilecek. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuruları tamamlanacak. Sınav ücreti yatırmayan adaylar oturumlara katılamayacak.

TUS 2. dönem sınav sonuçları ise 12 Eylül tarihinde duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER