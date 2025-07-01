TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta?

TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 TUS takvimi ile birlikte TUS/2 başvuru tarihi belli oldu.



Buna göre; TUS/2 başvuruları, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.



Geç başvurular ise 16 Temmuz'da alınacak.