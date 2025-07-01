TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları için geri sayım başladı. 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları kısa bir zaman sonra adayların erişimine açılacak. Peki, 2025-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025 TUS/2 sınavı başvuruları, doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS sınavına girerek güzel bir hastanede uzmanlık eğitimlerine başlamak isteyen adaylar, bu yılın ikinci TUS sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2025 TUS/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?