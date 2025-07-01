TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları için geri sayım başladı. 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları kısa bir zaman sonra adayların erişimine açılacak. Peki, 2025-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta? - 1

2025 TUS/2 sınavı başvuruları, doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS sınavına girerek güzel bir hastanede uzmanlık eğitimlerine başlamak isteyen adaylar, bu yılın ikinci TUS sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2025 TUS/2 başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta? - 2

TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 TUS takvimi ile birlikte TUS/2 başvuru tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS/2 başvuruları, 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

Geç başvurular ise 16 Temmuz'da alınacak.

TUS/2 başvuru ekranı 2025: TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta? - 3

TUS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu’nda yer alacak.

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