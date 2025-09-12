TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2025 | TUS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
TUS sonuçları sorgulama ekranı için ÖSYM’den son dakika açıklama bekleniyor. 2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2. dönem sınav sonuçları bugün erişime açılıyor. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Sınav sonuçları, adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. TUS 2. dönem sınav sonuçları sadece yerleştirme yapılan dönemde kullanılacak. Peki TUS sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı
TUS sınavını kazanarak 4 yıllık uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 17 Ağustos’ta düzenlenen sınavlara katıldı. 45 puan ve üzeri alan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Tercih takvimi ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilecek. TUS sonuçları için nefesler tutulurken ÖSYM’den “TUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı” duyurusu beklenmeye başlandı. TUS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı ve sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?