TUS 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2025 | TUS sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TUS sınavını kazanarak 4 yıllık uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 17 Ağustos’ta düzenlenen sınavlara katıldı. 45 puan ve üzeri alan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda tercihlerini yapabilecek. Tercih takvimi ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilecek. TUS sonuçları için nefesler tutulurken ÖSYM’den “TUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandı” duyurusu beklenmeye başlandı. TUS değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği, bilgi paylaşımı yaptığı ve sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?