TUS/2 sınav ve başvuru takvimi: 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Bu gelişmenin ardından 2024-TUS 2. dönem başvuruları gündeme geldi. İşte, TUS/2 sınav ve başvuru takvimi...