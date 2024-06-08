TUS/2 sınav ve başvuru takvimi: 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

2024-TUS 2. dönem başvurularına geri sayım başladı. Uzman doktor adayları bu yılın ikinci TUS oturumuna dair başvuru ve sınav takvimine odaklandı. Peki, 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman?

TUS/2 sınav ve başvuru takvimi: 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Bu gelişmenin ardından 2024-TUS 2. dönem başvuruları gündeme geldi. İşte, TUS/2 sınav ve başvuru takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

TUS/2 sınav ve başvuru takvimi: 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? - 2

2024 TUS/ 2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2024 TUS 2. dönem sınavı, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS/2 sınav ve başvuru takvimi: 2024-TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? - 3

2024 TUS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, TUS 2. dönem sınavı için başvurular alınacak.

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