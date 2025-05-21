TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık hayaliyle girdikleri TUS sonuçlarının ardından şimdi gözler tercih süreci ve kontenjanlara çevrildi. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte 2025 TUS kontenjanları ve tercih takvimi.

TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları) - 1

ÖSYM, 2025 yılına ait TUS yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte branşlara göre kontenjan sayıları da belli oldu. Türkiye genelindeki devlet, vakıf ve üniversite hastanelerinde açılan kontenjanlar; adayların tercih stratejilerini şekillendirecek. TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte 2025 TUS kontenjanları ve tercih takvimi.

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TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları) - 2

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı. Tercihler, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları) - 3

Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2025 TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları) - 4

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.

Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

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