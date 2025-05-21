TUS kontenjanları 2025 açıklandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS taban ve tavan puanları)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık hayaliyle girdikleri TUS sonuçlarının ardından şimdi gözler tercih süreci ve kontenjanlara çevrildi. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte 2025 TUS kontenjanları ve tercih takvimi.
ÖSYM, 2025 yılına ait TUS yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte branşlara göre kontenjan sayıları da belli oldu. Türkiye genelindeki devlet, vakıf ve üniversite hastanelerinde açılan kontenjanlar; adayların tercih stratejilerini şekillendirecek. TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte 2025 TUS kontenjanları ve tercih takvimi.