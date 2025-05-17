TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak.



Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor.



Geçen yıl sınav sonuçları 17 Nisan’da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Mayıs’ta başlamıştı. Benzer bir takvim izlenirse, 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.