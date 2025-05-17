TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) kontenjanları ve tercih takvimi, yılın ilk TUS sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yayımlanacak olan 2025 TUS kontenjanları ve taban puanları sonrasında, adaylar kendilerine uygun tercihleri yapabilecek. Peki, TUS kontenjanları belli oldu mu? 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

2025 TUS kontenjanları ve taban puanları bilgisi, TUS 1. dönem sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar puanlarına göre bölüm tercihlerinde bulunabilecek. Peki, 2025 TUS/1 kontenjanları belli oldu mu? 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

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TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacak.

Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor.

Geçen yıl sınav sonuçları 17 Nisan’da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Mayıs’ta başlamıştı. Benzer bir takvim izlenirse, 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.

Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

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