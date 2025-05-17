TUS kontenjanları 2025: TUS 1. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) kontenjanları ve tercih takvimi, yılın ilk TUS sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yayımlanacak olan 2025 TUS kontenjanları ve taban puanları sonrasında, adaylar kendilerine uygun tercihleri yapabilecek. Peki, TUS kontenjanları belli oldu mu? 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 TUS kontenjanları ve taban puanları bilgisi, TUS 1. dönem sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar puanlarına göre bölüm tercihlerinde bulunabilecek. Peki, 2025 TUS/1 kontenjanları belli oldu mu? 2025 TUS tercihleri ne zaman başlayacak?