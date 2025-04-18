TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuçlarının ardından kontenjanlar ve tercihler gündeme geldi. Açıklanan kontenjanlara göre puanları kapsamında tercih yapacak adaylar, ÖSYM'den gelecek son bilgilere odaklandı. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?
2025/1 TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından her yıl açıklanan TUS kontenjanları sonrasında doktorlar, uzmanlaşmak istediği alanlarda tercihlerini gerçekleştirebilecek. İşte, 2025 TUS tercihlerinde son durum...