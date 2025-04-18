TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman?

2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.



ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.