TUS ne zaman, saat kaçta yapılacak? TUS 2025 takvimi

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem oturumuna kısa bir süre kala gözler tarih ve saat bilgisine çevrildi. Peki, TUS 2.dönem ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılı TUS 2. Dönem sınavı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, iki oturumdan oluşuyor:

Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saat 10:15’te başlayacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra saat 14:45’te başlayacak.

TUS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Her iki test için süre 135 dakika (2 saat 15 dakika) olarak belirlendi; bu doğrultuda Temel Tıp Bilimleri testi yaklaşık 12:30’da, Klinik Tıp Bilimleri testi ise 17:00 civarında sona erecek

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

