TUS ne zaman, saat kaçta yapılacak? TUS 2025 takvimi

TUS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Her iki test için süre 135 dakika (2 saat 15 dakika) olarak belirlendi; bu doğrultuda Temel Tıp Bilimleri testi yaklaşık 12:30’da, Klinik Tıp Bilimleri testi ise 17:00 civarında sona erecek