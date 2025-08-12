TUS ne zaman, saat kaçta yapılacak? TUS 2025 takvimi
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem oturumuna kısa bir süre kala gözler tarih ve saat bilgisine çevrildi. Peki, TUS 2.dönem ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre 2025 yılı TUS 2. Dönem sınavı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav, iki oturumdan oluşuyor:
Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saat 10:15’te başlayacak.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra saat 14:45’te başlayacak.