TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için tarih araştırmaları başladı. TIP fakültesi mezunlarının uzman eğitimi için gereken branş geçerlilik sınavı olan 2. dönem TUS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Peki, 2023 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl 2 kez gerçekleştirilen TUS sınavı için tarihler merak ediliyor. 1. dönem TUS sınavı 15 Nisan'da yapıldı. İlk sınava yetişemeyen TIP fakültesi mezunları, 2. dönem TUS sınavı için tarihleri merak etmeye başladı. Peki, 2023 TUS ne zaman yapılacak?

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TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi) - 2

2023 TUS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi) - 3

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TUS başvuruları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında TUS/2 başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; TUS/2 başvuruları 4-14 Ağustos tarihinde yapılacak.

TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi) - 4

TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023 yılının ikinci TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı.

Buna göre; 2023 TUS/2 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

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