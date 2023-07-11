TUS ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM TUS/2 sınav tarihi)
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için tarih araştırmaları başladı. TIP fakültesi mezunlarının uzman eğitimi için gereken branş geçerlilik sınavı olan 2. dönem TUS sınavları için hazırlıklar sürüyor. Peki, 2023 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl 2 kez gerçekleştirilen TUS sınavı için tarihler merak ediliyor. 1. dönem TUS sınavı 15 Nisan'da yapıldı. İlk sınava yetişemeyen TIP fakültesi mezunları, 2. dönem TUS sınavı için tarihleri merak etmeye başladı. Peki, 2023 TUS ne zaman yapılacak?