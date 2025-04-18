TUS sınav sonuçları 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TUS 1. dönem sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrdili. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün (18 Nisan) erişime açılıyor. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sınav sonucu ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? İşte, TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı…
TUS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneler, üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Sınavın hemen ardından cevap anahtarı erişime açılırken gözler sonuçlara çevrildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak iki farklı oturumda gerçekleştirildi. Peki TUS 2025/1 TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, TUS sınav sonuçları bilgisi…