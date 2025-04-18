TUS sınav sonuçları 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneler, üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavlara katıldı. Sınavın hemen ardından cevap anahtarı erişime açılırken gözler sonuçlara çevrildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak iki farklı oturumda gerçekleştirildi. Peki TUS 2025/1 TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, TUS sınav sonuçları bilgisi…