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TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

TUS soruları ve cevap anahtarı için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Binlerce aday Pazar günü düzenlenen TUS Temel Tıp Bilimleri Testi oturumlarına katıldı. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu’nun birinci aşaması saat 10.15'te başlarken ikinci oturum olan TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu saat 14.45’te yapıldı. Sınavda adaylara TTBT ve KTBT olmak üzere iki ayrı test yöneltildi. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını görüntülemek isteyenler ise cevap anahtarına odaklandı. Peki TUS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, TUS sınav sonuçları tarihi…

TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 1

Tıpta Uzmanlık 1. Dönem sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İlk etapta adaylara TTBT testinde 100 soru sorulurken 135 dakika sınav süresi verildi. İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru yönetilirken 135 dakika sınav süresi verilecek. Puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise TUS soruları ve cevap anahtarına odaklandı. TUS cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A,B,C,D ve E seçenekli doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. TUS sınavında 45 ve üzeri olan adaylar tercih yapabilecek. Peki TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, TUS 1. dönem sınavlarına ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 2

TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 YAYIMLANDI MI? 

Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katıldıkları TUS sınavları bugün organiza ediliyor. İkinci oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlarken 135 dakika sürecek. ÖSYM henüz ikinci oturum tamamlanmadığı için cevap anahtarını erişime açmadı. TUS soruları ve cevap anahtarının bugün en geç saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 3

TUS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirilecek. TUS 1. dönem sonuçları 18 Nisan günü ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.

TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? - 4

TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir

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