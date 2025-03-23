TUS soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
TUS soruları ve cevap anahtarı için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Binlerce aday Pazar günü düzenlenen TUS Temel Tıp Bilimleri Testi oturumlarına katıldı. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu’nun birinci aşaması saat 10.15'te başlarken ikinci oturum olan TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu saat 14.45’te yapıldı. Sınavda adaylara TTBT ve KTBT olmak üzere iki ayrı test yöneltildi. Sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını görüntülemek isteyenler ise cevap anahtarına odaklandı. Peki TUS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte, TUS sınav sonuçları tarihi…
Tıpta Uzmanlık 1. Dönem sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İlk etapta adaylara TTBT testinde 100 soru sorulurken 135 dakika sınav süresi verildi. İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru yönetilirken 135 dakika sınav süresi verilecek. Puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise TUS soruları ve cevap anahtarına odaklandı. TUS cevap anahtarı ekranında adaylar soruların A,B,C,D ve E seçenekli doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. TUS sınavında 45 ve üzeri olan adaylar tercih yapabilecek. Peki TUS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, TUS 1. dönem sınavlarına ilişkin bilgiler…