TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri, ÖSYM takvimine göre başladı. Binlerce hekim adayı, hayalini kurduğu uzmanlık alanına yerleşmek için TUS tercihlerini yapacak. Peki, 2025 TUS tercih süreci nasıl işliyor ve tercihlerinizi doğru şekilde nasıl yapabilirsiniz? İşte TUS tercih kılavuzu ve kontenjan listesi.

TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

2025 TUS tercihlerinin başlamasıyla birlikte hekim olabilmek için uzmanlık tercihi yapacak olan adaylar kılavuzu incelemeye başladı. Adaylar puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

2025 TUS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2025 TUS tercih dönemi 15 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecekler.

Adaylar tercihlerini, 17 Ağustos 2025 tarihinde saaat 23.59'da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar tercihlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercihleri, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak yapılır. İşlem adımları şu şekilde:

1- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş:

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

2- Tercih Kılavuzunu İnceleme:

2025 TUS tercih kılavuzu, kontenjanlar, hastane ve üniversite bilgileri ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Kılavuz dikkatlice incelenmelidir.

3- Tercihlerin Seçilmesi:

Adaylar, puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini listeler. Uzmanlık alanları ve şehir tercihleri de bu aşamada önemlidir.

4- Tercih Listesinin Onaylanması ve Gönderilmesi:

Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onaylanmalı ve gönderilmelidir. Gönderim sonrası değişiklik yapılması mümkün olmayabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

2025 TUS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tercihlerinizi yaparken TUS puanınızı ve ilgili alanın kontenjanını dikkate alın.

Yerleşmek istediğiniz şehir ve hastane, yaşam koşulları açısından önemli bir kriterdir.

Daha yüksek puanlı adayların öne geçtiğini unutmayın; bu nedenle stratejik tercih sıralaması önemlidir.

ÖSYM kılavuzunda yer alan uyarı ve açıklamaları mutlaka okuyun.

