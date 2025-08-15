TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi
2025 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri, ÖSYM takvimine göre başladı. Binlerce hekim adayı, hayalini kurduğu uzmanlık alanına yerleşmek için TUS tercihlerini yapacak. Peki, 2025 TUS tercih süreci nasıl işliyor ve tercihlerinizi doğru şekilde nasıl yapabilirsiniz? İşte TUS tercih kılavuzu ve kontenjan listesi.
2025 TUS tercihlerinin başlamasıyla birlikte hekim olabilmek için uzmanlık tercihi yapacak olan adaylar kılavuzu incelemeye başladı. Adaylar puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır?