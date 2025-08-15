TUS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS tercihleri nasıl yapılır? Branş dağılımı ve kontenjan listesi

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercihleri, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak yapılır. İşlem adımları şu şekilde:



1- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş:



https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.



2- Tercih Kılavuzunu İnceleme:



2025 TUS tercih kılavuzu, kontenjanlar, hastane ve üniversite bilgileri ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Kılavuz dikkatlice incelenmelidir.



3- Tercihlerin Seçilmesi:



Adaylar, puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini listeler. Uzmanlık alanları ve şehir tercihleri de bu aşamada önemlidir.



4- Tercih Listesinin Onaylanması ve Gönderilmesi:



Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onaylanmalı ve gönderilmelidir. Gönderim sonrası değişiklik yapılması mümkün olmayabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.



TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN