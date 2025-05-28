TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için seçtikleri branşlar için tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar, TUS sınavından aldıkları puanlara göre tercih ettikleri branşlara yerleştirilecek. Peki, 2025 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 TUS/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, uzmanlık eğitimlerini tamamlamak için branş dalları arasında seçim yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 21-27 Mayıs tarihlerinde sınavdan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan tıp mezunları, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?