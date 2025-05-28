TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için seçtikleri branşlar için tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar, TUS sınavından aldıkları puanlara göre tercih ettikleri branşlara yerleştirilecek. Peki, 2025 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi - 1

2025 TUS/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, uzmanlık eğitimlerini tamamlamak için branş dalları arasında seçim yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 21-27 Mayıs tarihlerinde sınavdan aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamlayan tıp mezunları, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi - 2

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27 Mayıs tarihlerinde tamamlanan TUS tercihlerinin sonuçları için tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıllarda TUS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar 1 hafta içerisinde erişime açıldı. Bu yıl da TUS tercih sonuçlarının 1-5 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi - 3

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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