TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları tarihi

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27 Mayıs tarihlerinde tamamlanan TUS tercihlerinin sonuçları için tarih henüz belli olmadı.



Geçtiğimiz yıllarda TUS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar 1 hafta içerisinde erişime açıldı. Bu yıl da TUS tercih sonuçlarının 1-5 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.