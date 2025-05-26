TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri 21 Mayıs tarihinde başladı. Süreci kaçırmak istemeyen adaylar, takvimin ayrıntısını ve branş dağılımını merak ediyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor?

TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri) - 1

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıp fakültesi mezunlarını yakından ilgilendiren ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri için verilen süre 27 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.

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TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri) - 2

TUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri) - 3

2025 TUS 1. DÖNEM TERCİH İŞLEMLERİ 

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adayların tercih işlemlerinde tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi içinde tercihler tümüyle de iptal edilebilecektir. Adaylar tarafından tüm tercihler silinip iptal edilirse istenildiği takdirde adaylar, tercih süresi içinde yeniden tercih yapabileceklerdir.


TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri) - 4

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır.

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