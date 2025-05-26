TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri)

2025 TUS 1. DÖNEM TERCİH İŞLEMLERİ

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adayların tercih işlemlerinde tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir.



Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi içinde tercihler tümüyle de iptal edilebilecektir. Adaylar tarafından tüm tercihler silinip iptal edilirse istenildiği takdirde adaylar, tercih süresi içinde yeniden tercih yapabileceklerdir.





