TUS tercihleri ne zaman bitiyor? (2025 TUS tercih tarihleri)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri 21 Mayıs tarihinde başladı. Süreci kaçırmak istemeyen adaylar, takvimin ayrıntısını ve branş dağılımını merak ediyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tıp fakültesi mezunlarını yakından ilgilendiren ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri için verilen süre 27 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar.