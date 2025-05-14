TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi

TUS tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları merak konusu olmaya devam ediyor. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı TUS’un bu dönemki tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak tarihler arasında gerçekleştirilecek.