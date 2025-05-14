TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuç duyurusu ardından gözler tercih süreciyle ilgili yapılacak duyuruya çevrildi. Adaylar, ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu ile TUS kontenjan ve taban puanlara göre adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takviminde son durum ne?
TUS tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları merak konusu olmaya devam ediyor. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı TUS’un bu dönemki tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak tarihler arasında gerçekleştirilecek.