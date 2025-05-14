TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) sonuç duyurusu ardından gözler tercih süreciyle ilgili yapılacak duyuruya çevrildi. Adaylar, ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu ile TUS kontenjan ve taban puanlara göre adaylar tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takviminde son durum ne?

TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi - 1

TUS tercih tarihleri, kontenjanları ve taban puanları merak konusu olmaya devam ediyor. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı TUS’un bu dönemki tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak tarihler arasında gerçekleştirilecek.

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TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi - 2

Geçen yıl sınav sonuçları 17 Nisan’da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Mayıs’ta başlamıştı. Benzer bir takvim izlenirse, 2025 TUS kontenjanlarının 20-21 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

TUS tercihleri ne zaman? TUS tercih takvimi - 3

TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar. Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

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