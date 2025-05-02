TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TUS 1. dönem sınav sonuçlarının 18 Nisan'da ÖSYM üzerinden açıklanmasının ardından, adaylar sınav sonucundan aldıkları puanlara göre tercihte bulunacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?
2025 TUS/1 tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. ÖSYM üzerinden yayımlanacak TUS tercih kılavuzu sonrasında kontenjanlarda belli olacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?