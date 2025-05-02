TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TUS 1. dönem sınav sonuçlarının 18 Nisan'da ÖSYM üzerinden açıklanmasının ardından, adaylar sınav sonucundan aldıkları puanlara göre tercihte bulunacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu) - 1

2025 TUS/1 tercihlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorgulamalar sürmeye devam ediyor. ÖSYM üzerinden yayımlanacak TUS tercih kılavuzu sonrasında kontenjanlarda belli olacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

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TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu) - 2

2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM TUS/1 tercih kılavuzu) - 3

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

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