TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

Binlerce Tıp Fakültesi mezunu, alanında uzmanlık almak için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) katılım sağlamıştı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, TUS tercih heyecanı yaşıyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercihlerinde son durum ne?

TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

2025 yılının ilk TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Sonuçların duyurulmasının ardından, adayların gündeminde şimdi de 2025 1. dönem TUS kontenjanları ve tercih süreci yer alıyor. Önümüzdeki günlerde ilk olarak kontenjan bilgileri paylaşılacak, ardından adaylar tercih işlemlerine başlayabilecek. Kontenjan duyuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

TUS tercihleri genellikle sınav sonuçları açıklandıktan 2-2,5 ay sonra başlıyor. ÖSYM duyurular sayfasından TUS tercih tarihleri ilan edilecek.

TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, belirlenen tarihler arasında "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemleri, belirlenen gün ve saatte sona erecek.


TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

Yerleştirme işleminde, TUS tercih kılavuzunda yer alan ayrıntılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sürece uygun hareket etmeyen adayların TUS tercihleri geçersiz sayılacak.

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