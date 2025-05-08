TUS tercihlerinde son durum: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 yılının ilk TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi. Sonuçların duyurulmasının ardından, adayların gündeminde şimdi de 2025 1. dönem TUS kontenjanları ve tercih süreci yer alıyor. Önümüzdeki günlerde ilk olarak kontenjan bilgileri paylaşılacak, ardından adaylar tercih işlemlerine başlayabilecek. Kontenjan duyuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.



