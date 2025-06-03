TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

2025 TUS TABAN PUANLARI

27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.



TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI