TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar
ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihilerinde tercihleri alınan TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme işlemi ardından taban ve tavan puanlar da belli oldu. Adaylar sonuçlarına ösym.gov.tr adresinden erişim sağlayabiliyor. TUS boş kontenjanlar ve taban puanları...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için tercih sonuçları belli oldu. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor.