TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar

ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihilerinde tercihleri alınan TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme işlemi ardından taban ve tavan puanlar da belli oldu. Adaylar sonuçlarına ösym.gov.tr adresinden erişim sağlayabiliyor. TUS boş kontenjanlar ve taban puanları...

TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar - 1

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için tercih sonuçları belli oldu. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar - 2

TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor.

TUS SONUCU SORGULAMA

TUS yerleştirme sonucu sorgulama: 2025 TUS 1. dönem taban puanlar ve boş kontenjanlar - 3

2025 TUS TABAN PUANLARI

27 Mayıs günü biten tercih başvuruları ardından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre en küçük ve en büyük puanlar da erişime açıldı. Paylaşılan sayısal bilgiler içerisinde ayrıca kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar da yer aldı.

TUS 1. DÖNEM TABAN PUANLARI

DAHA FAZLA GÖSTER