TUS/1 başvuru ekranı 2026: TUS 1. dönem başvuruları başladı
27.01.2026 13:47
Son Güncelleme: 28.01.2026 11:11
NTV - Haber Merkezi
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları başladı. 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak olan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. 2026-TUS 1. dönem başvuruları nasıl yapılır?
2026 TUS/1 başvuruları için geri sayım sona erdi ve başvurular erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan TUS/1 sınavı, doktor olabilme hayaliyle sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. TUS 1. dönem başvuruları nasıl yapılır?
TUS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınavlara başvurular, 28 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TUS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 28 Ocak 2026 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu'nda yer alacak.