TUS/1 başvuru ekranı 2026: TUS 1. dönem başvuruları başladı

2026 TUS/1 başvuruları için geri sayım sona erdi ve başvurular erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan TUS/1 sınavı, doktor olabilme hayaliyle sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. TUS 1. dönem başvuruları nasıl yapılır?