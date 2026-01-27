TUS/1 başvuru ekranı 2026: TUS 1. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta?
27.01.2026 13:47
NTV - Haber Merkezi
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem başvuruları öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak olan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) başvuruları yarından itibaren adayların erişimine açılacak. Peki, 2026-TUS 1. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2026 TUS/1 başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan TUS/1 sınavı, doktor olabilme hayaliyle sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Peki, TUS 1. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 TUS takvimi ile birlikte TUS/1 başvuru tarihi belli oldu.
Buna göre; TUS/1 başvuruları, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü başlayacak. Başvuruların öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
Geç başvurular ise 12 Şubat'ta alınacak.
TUS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, TUS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu'nda yer alacak.