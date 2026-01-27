TUS/1 başvuru ekranı 2026: TUS 1. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta?

2026 TUS/1 başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan TUS/1 sınavı, doktor olabilme hayaliyle sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Peki, TUS 1. dönem başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?