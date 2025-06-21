TYT puanıyla alım yapan bölümler 2025: TYT puanıyla hangi bölümler alım yapıyor? TYT puanıyla 4 yıllık bölüme gidilir mi?
TYT puanıyla alım yapan bölümler, YKS sınavıyla birlikte gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. 21-22 Haziran tarihinde yapılan sınavların sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Temel Yeterlilik Testi puanıyla tercih yapmak isteyenler ise alım yapan bölümlere odaklandı. TYT puanıyla adaylar sadece 2 yıllık bölümlere yerleşebiliyor. 4 yıllık bölümler için ise AYT puan şartı aranıyor. Peki TYT puanıyla alım yapan bölümler hangileri? İşte, TYT puanıyla alım yapan bölümler…
Hayallerindeki mesleklere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce öğrenci, 21 Haziran tarihinde düzenlenen TYT oturumuna katılacak. TYT puanıyla üniversite tercihi yapmak isteyenler ise tercih edebilecekleri alternatif bölümlere göre hareket edecek. Adayların yerleştirmeleri yapılırken tercih sıralaması ve başarı sıralamaları belirleyici olacak. Adaylar daha önce yapılan yerleştirme puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. TYT puanıyla sözel, sayısal, eşit ağırlık gibi birçok bölüm tercih edilebilecek. Özellikle son dönemlerde emlak yönetimi, eczane hizmetleri, fizyoterapi, grafik tasarımı, halka ilişkiler gibi bölümler yoğun ilgi görüyor. Peki TYT puanıyla 4 yıllık bölüme girilir mi? İşte, TYT puanıyla öğrenci alımı yapan bölümler…