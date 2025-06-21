TYT puanıyla alım yapan bölümler 2025: TYT puanıyla hangi bölümler alım yapıyor? TYT puanıyla 4 yıllık bölüme gidilir mi?

Acil Durum ve Afet Yönetimi



Adalet



Ağız ve Diş Sağlığı



Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi



Ambalaj Tasarımı



Ameliyathane Hizmetleri



Anestezi



Arıcılık



Aşçılık



Atçılık ve Antrenörlüğü



Atık Yönetimi



Avcılık ve Yaban Hayatı



Ayakkabı Tasarım ve Üretimi



Bağcılık



Bahçe Tarımı



Bankacılık ve Sigortacılık



Basım ve Yayın Teknolojileri



Basın ve Yayıncılık



Bilgi Güvenliği Teknolojisi



Bilgi Yönetimi



Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon



Bilgisayar Operatörlüğü



Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)



Bilgisayar Programcılığı



Bilgisayar Teknolojisi



Bilişim Güvenliği Teknolojisi



Bitki Koruma



Biyokimya



Biyomedikal Cihaz Teknolojisi



Boya Teknolojisi



Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene



Tapu ve Kadastro



Tarım Teknolojisi



Tarım Makineleri



Tarımsal İşletmecilik



Tarla Bitkileri



Tekstil Teknolojisi



Tekstil ve Halı Makineleri



Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik



Tıbbi Görüntüleme Teknikleri



Tıbbi Laboratuvar Teknikleri



Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama



Tıbbi ve Aromatik Bitkiler



Tohumculuk Teknolojisi



Turist Rehberliği



Turizm Animasyonu



Turizm ve Otel İşletmeciliği



Turizm ve Seyahat Hizmetleri



Coğrafi Bilgi Sistemleri



Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)



Çağrı Merkezi Hizmetleri



Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi



Çevre Koruma ve Kontrol



Çevre Sağlığı



Çevre Temizliği ve Denetimi



Çim Alan Tesisi ve Yönetimi



Çini Sanatı ve Tasarımı



Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri



Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon



Deniz Brokerliği



Deniz Ulaştırma ve İşletme



Deniz ve Liman İşletmeciliği



Deri Konfeksiyon



Deri Teknolojisi



Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği



Dış Ticaret



Dijital Fabrika Teknolojileri



Diş Protez Teknolojisi



Diyaliz



Doğal Yapı Taşları Teknolojisi



Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi



Döküm