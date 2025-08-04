Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı 2025: Ücretli öğretmenlik başvuruları mı, ne zaman başlayacak? (2025 iller listesi)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere her yıl yapılan ücretli öğretmenlik başvuruları, binlerce eğitimci adayı tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, ücretli öğretmenlik başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları 2025 yılında başladı mı, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?
Ücretli öğretmenlik başvurularının 2025 yılında başlayacağı tarihle ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenler, MEB tarafından farklı illerdeki başvuruların başlayacağı zamanı sorguluyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları mı, ne zaman başlayacak?