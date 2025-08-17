Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler MEB'de: 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları sonuç ekranı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen açığının kapatılabilmesi için ücretli öğretmen alımları yapılıyor. 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden alınmış, adaylardan istenen belgeler sisteme yüklenmişti. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sıra sonuçların açıklanmasına geldi.