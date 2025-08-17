Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler MEB'de: 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları sürmeye devam ediyor. Başvuralarını tamamlayan adaylar ise sonuç tarihini araştırıyor. İl ve ilçelerin kendi planlamalarına göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri değişiklik gösterebiliyor. Kesin tarihler ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bulundukları illerdeki başvuru sürecini tamamlayan öğretmen adayları ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday, ücretli öğretmenlik sonuç ekranının açılacağı günü merakla beklerken, MEB’in resmi duyurusu için geri sayım başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen açığının kapatılabilmesi için ücretli öğretmen alımları yapılıyor. 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden alınmış, adaylardan istenen belgeler sisteme yüklenmişti. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sıra sonuçların açıklanmasına geldi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının duyurusu için hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların değerlendirileceği süreçte adayların mezuniyet bilgileri, tercihleri ve öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu bölgeler dikkate alınacak.

Sonuçların, Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başında MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden de sonuçlara dair duyurular paylaşılacak.

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

Sonuçların açıklanmasının ardından görevlendirmeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak. Göreve başlayan ücretli öğretmenler, belirlenen okullarda derslere girecek ve eğitim-öğretim döneminin ihtiyaçlarına göre görevlerini sürdürecek. Özellikle öğretmen açığının fazla olduğu bölgelerde görevlendirmelerin hız kazanması bekleniyor.

