Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler MEB'de: 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları sonuç ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2025 ücretli öğretmenlik başvuruları sürmeye devam ediyor. Başvuralarını tamamlayan adaylar ise sonuç tarihini araştırıyor. İl ve ilçelerin kendi planlamalarına göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri değişiklik gösterebiliyor. Kesin tarihler ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bulundukları illerdeki başvuru sürecini tamamlayan öğretmen adayları ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday, ücretli öğretmenlik sonuç ekranının açılacağı günü merakla beklerken, MEB’in resmi duyurusu için geri sayım başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen açığının kapatılabilmesi için ücretli öğretmen alımları yapılıyor. 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden alınmış, adaylardan istenen belgeler sisteme yüklenmişti. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sıra sonuçların açıklanmasına geldi.