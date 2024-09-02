Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.



Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.