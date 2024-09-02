Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama)
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden başvurularını tamamlayan öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olması ve okulların açılmasına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyor. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?