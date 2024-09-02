Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama)

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden başvurularını tamamlayan öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olması ve okulların açılmasına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama) - 1

2024-2025 yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapan binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyor. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama) - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.

Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama) - 3

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama) - 4

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama) - 5

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER