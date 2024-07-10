Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB 2024 başvurularında son durum
2024-2025 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları yakın zaman sonra başlayacak. Söz konusu başvuruları bekleyen adaylar da resmi kurum ve kişilerden yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?
Ücregtli öğretmenlik başvuruları bu eğitim dönemi öncesinde de gündem oldu. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, ardından bakanlığı ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürüecek. İşte, MEB 2024 ücretli öğretmen alımları hakkında son bilgiler...