Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı)

Ücretli öğretmenlik başvurusunun ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında yapılan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde olacağı merak ediliyordu. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı) - 1

2024-2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları için tarih sorgulamaları sürüyor. Ücretli öğretmenlik başvurusunda, her ilçede başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

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Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı) - 2

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı) - 3

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarihler henüz belli olmadı. Sonuçların bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapması bekleniyor.

Diğer yandan il ve ilçe müdürlükleri sayfasından sonuçlar sorgulanabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler.

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı) - 4

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

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