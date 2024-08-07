Ücretli öğretmenlik başvurusu 2024: Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? (E-Devlet başvuru ekranı)
Ücretli öğretmenlik başvurusunun ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Her yıl temmuz ve ağustos aylarında yapılan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde olacağı merak ediliyordu. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
2024-2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları için tarih sorgulamaları sürüyor. Ücretli öğretmenlik başvurusunda, her ilçede başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?