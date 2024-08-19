Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? (2024 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları)
Ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman sona ereceği, başvurularını henüz yapmamış kişiler tarafından sorgulanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başladı. Başvurularını yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan 2024-2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları sürmeye devam ediyor. Ücretli öğretmenlik başvurusunun kabul edilip edilmediğini merak eden öğretmenler, bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanır?