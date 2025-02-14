Ufka Yolculuk Sınavı ne zaman? Ufka Yolculuk Sınavı'na online katılım nasıl sağlanır?
Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" sözünü slogan olarak belirleyen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenleniyor. Peki, Ufka Yolculuk Sınavı ne zaman? Ufka Yolculuk Sınavı'na online katılım nasıl sağlanır?
Türkiye'nin 81 ilinden yarışmacılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Ufka Yolculuk Sınavı şubat ayında gerçekleştirilecek.
Anadolu'nun manevi önderlerinden, "Makalat" eserinin müellifi Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve düşüncelerinin tema olarak belirlendiği yarışmada her yaş grubundan katılımcı yer alabilecek.
Bugüne kadar 5 milyon 200 binden fazla yarışmacının katıldığı yarışma, bu yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenecek.