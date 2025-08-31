Ulaşım desteği başvuru şartları: 2025 öğrencilere ulaşım yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?
Ulaşım desteği uygulaması 2022 yılından itibaren hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerinden farklı ilde eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı sağlanıyor. Öğrenciler, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere yılda 4 defa ulaşım desteğinden faydalanabiliyor. Söz konusu yardım 2025-2026 eğitim yılında da devam edecek. İşte, ulaşım desteği başvuru detayları...
Öğrencilere ulaşım yardımı ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde yapılıyor. Destekle öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak ve maddi olarak destek sağlamak amaçlanıyor. Yardımdan 25 yaş ve altı öğrenciler faydalanıyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfları ve e-devlet aracılığıyla yapılabiliyor.