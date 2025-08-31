Ulaşım desteği başvuru şartları: 2025 öğrencilere ulaşım yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

Ulaşım desteği uygulaması 2022 yılından itibaren hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelerinden farklı ilde eğitim gören öğrencilere ulaşım yardımı sağlanıyor. Öğrenciler, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere yılda 4 defa ulaşım desteğinden faydalanabiliyor. Söz konusu yardım 2025-2026 eğitim yılında da devam edecek. İşte, ulaşım desteği başvuru detayları...

Öğrencilere ulaşım yardımı ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde yapılıyor. Destekle öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak ve maddi olarak destek sağlamak amaçlanıyor. Yardımdan 25 yaş ve altı öğrenciler faydalanıyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfları ve e-devlet aracılığıyla yapılabiliyor.

ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ulaşım desteği başvuruları 2025 yılında da sürecek.

Başvuru işlemleri öğrenci veya aileleri tarafından ailenin ikametgahının olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvurular alınıyor.

2025 ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR? 

Ailelerinden farklı illerde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri, yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere 4 defa yardımdan yararlanabiliyor. Söz konusu destek tek yön için 1900 TL olarak açıklandı.

ULAŞIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (5.667,37 TL) az olan hanelerden ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla uygun görülen,

Türkiye sınırları içinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden,

25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler destekten faydalanabilir.

Başvuru için kimlik belgesi, öğrenci belgesi ve bilet olması gerekiyor.

