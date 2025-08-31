Ulaşım desteği başvuru şartları: 2025 öğrencilere ulaşım yardımı ne kadar, nasıl başvurulur?

ULAŞIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (5.667,37 TL) az olan hanelerden ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla uygun görülen,



Türkiye sınırları içinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden,



25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler destekten faydalanabilir.



Başvuru için kimlik belgesi, öğrenci belgesi ve bilet olması gerekiyor.